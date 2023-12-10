Кількість заблокованих на польсько-українському кордоні вантажівок назвали у ДПСУ

Триває акція блокування кордону польськими перевізниками, фото: «Цензор.нет»

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На українсько-польському кордоні й надалі блокуються чотири напрямки. Ситуація майже незмінна — у черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Блокуються такі напрямки:

«Рава-Руська — Гребенне»;

«Ягодин — Дорогуск»;

«Краківець — Корчова»;

«Шегині — Медика».

Зазначається, що найбільші черги вантажівок наразі навпроти «Шегині» — 1,2 тис. одиниць та «Ягодина» — 900 одиниць.

Демченко зазначив, що протягом доби певний рух відбувається, проте динаміки, яка була до початку акції польських перевізників 6 листопада, немає. Найменший рух фіксується на пункті пропуску «Ягодин», хоча це найбільший інфраструктурний напрямок.

Власне, ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску «Угринів», коли порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України — поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів, — додав речник ДПСУ.

Джерело: «РБК-Україна»