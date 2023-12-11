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«Армия дронов» за неделю уничтожила 186 единиц вражеской техники, фото: Минцифры

Уничтоженную за неделю «Армией дронов» вражескую технику назвали в Минцифры (ИНФОГРАФИКА)

11 дек 2023, 18:42
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Армія дронів за тиждень — з 4 по 11 грудня — знищила понад 440 одиниць особового складу росіян.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також знищено 375 опорних пунктів і 186 одиниць російської техніки, зокрема:

  • 36 танків;
  • 55 вантажівок;
  • 55 броньованих машин;
  • 10 самохідних артилерійських установок;
  • дві системи ППО.

Зазначається, що до цього звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв’язку та 15 рот ЗСУ. Підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Источник: Ракурс


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