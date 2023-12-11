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«Армия дронов» за неделю уничтожила 186 единиц вражеской техники, фото: Минцифры
Уничтоженную за неделю «Армией дронов» вражескую технику назвали в Минцифры (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190242-unichtojennuu-za-nedelu-armiey-dronov-vrajeskuu-tehniku-nazvali-v-mincifry-infografika.htmlРакурс
Армія дронів за тиждень — з 4 по 11 грудня — знищила понад 440 одиниць особового складу росіян.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також знищено 375 опорних пунктів і 186 одиниць російської техніки, зокрема:
- 36 танків;
- 55 вантажівок;
- 55 броньованих машин;
- 10 самохідних артилерійських установок;
- дві системи ППО.
Зазначається, що до цього звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв’язку та 15 рот ЗСУ. Підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.
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