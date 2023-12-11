Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Армія дронів» за тиждень знищила 186 одиниць ворожої техніки, фото: Мінцифри Знищену за тиждень «Армією дронів» ворожу техніку назвали у Мінцифри (ІНФОГРАФІКА) «Армія дронів» за тиждень знищила 186

Знищену за тиждень «Армією дронів» ворожу техніку назвали у Мінцифри (ІНФОГРАФІКА)

11 гру 2023, 18:42
999

Армія дронів за тиждень — з 4 по 11 грудня — знищила понад 440 одиниць особового складу росіян.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також знищено 375 опорних пунктів і 186 одиниць російської техніки, зокрема:

  • 36 танків;
  • 55 вантажівок;
  • 55 броньованих машин;
  • 10 самохідних артилерійських установок;
  • дві системи ППО.

Зазначається, що до цього звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв’язку та 15 рот ЗСУ. Підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів