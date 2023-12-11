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«Армія дронів» за тиждень знищила 186 одиниць ворожої техніки, фото: Мінцифри Знищену за тиждень «Армією дронів» ворожу техніку назвали у Мінцифри (ІНФОГРАФІКА) «Армія дронів» за тиждень знищила 186
Знищену за тиждень «Армією дронів» ворожу техніку назвали у Мінцифри (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n190242-chznyschenu-za-tyjden-armiieu-droniv-voroju-tehniku-nazvaly-u-mincyfry-infografika.htmlРакурс
Армія дронів за тиждень — з 4 по 11 грудня — знищила понад 440 одиниць особового складу росіян.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також знищено 375 опорних пунктів і 186 одиниць російської техніки, зокрема:
- 36 танків;
- 55 вантажівок;
- 55 броньованих машин;
- 10 самохідних артилерійських установок;
- дві системи ППО.
Зазначається, що до цього звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв’язку та 15 рот ЗСУ. Підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.
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