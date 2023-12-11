«Армія дронів» за тиждень знищила 186 одиниць ворожої техніки, фото: Мінцифри Знищену за тиждень «Армією дронів» ворожу техніку назвали у Мінцифри (ІНФОГРАФІКА) «Армія дронів» за тиждень знищила 186

https://racurs.ua/ua/n190242-chznyschenu-za-tyjden-armiieu-droniv-voroju-tehniku-nazvaly-u-mincyfry-infografika.html

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Армія дронів за тиждень — з 4 по 11 грудня — знищила понад 440 одиниць особового складу росіян.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також знищено 375 опорних пунктів і 186 одиниць російської техніки, зокрема:

36 танків;

55 вантажівок;

55 броньованих машин;

10 самохідних артилерійських установок;

дві системи ППО.

Зазначається, що до цього звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв’язку та 15 рот ЗСУ. Підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.