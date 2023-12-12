На фронте за сутки произошло 73 столкновения, больше всего атак - на Авдеевском направлении

https://racurs.ua/n190283-na-fronte-za-sutki-proizoshlo-73-stolknoveniya-bolshe-vsego-atak-na-avdeevskom-napravlenii.html

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На фронті за добу відбулися 73 зіткнення, найбільше атак — на Авдіївському напрямку.

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Такими є дані Генштабу у вечірньому зведенні 12 грудня. Ворог завдав ракетного та три авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку, сили оборони відбили дві атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 37 атак ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог без успіху намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших захисників.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили чотири атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Вербового Запорізької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не проводив.

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів, двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів противника, — Генштаб ЗСУ.