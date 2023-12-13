Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ЗРК "Игла" с тепловизором сбил черный "шахед"

ЗРК «Игла» с тепловизором сбил черный «шахед» (ВИДЕО)

13 дек 2023, 16:33
999

Повітряне командування «Південь» показало успішне застосування по «шахедах» ПЗРК «Ігла» із тепловізійним обладнанням.


.

Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими в темну пору доби.

Українське командування показало два влучання по російсько-іранських дронах — «збиття шахедів» із ПЗРК «Ігла» та зенітного ракетного комплексу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров