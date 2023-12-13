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ЗРК "Игла" с тепловизором сбил черный "шахед"
ЗРК «Игла» с тепловизором сбил черный «шахед» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190309-zrk-igla-s-teplovizorom-sbil-chernyy-shahed-video.htmlРакурс
Повітряне командування «Південь» показало успішне застосування по «шахедах» ПЗРК «Ігла» із тепловізійним обладнанням.
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Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими в темну пору доби.
Українське командування показало два влучання по російсько-іранських дронах — «збиття шахедів» із ПЗРК «Ігла» та зенітного ракетного комплексу.
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