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Ракурс
ЗРК "Ігла" з тепловізором збила чорний "шахед"

ЗРК «Ігла» з тепловізором збив чорний «шахед» (ВІДЕО)

13 гру 2023, 16:33
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Повітряне командування «Південь» показало успішне застосування по «шахедах» ПЗРК «Ігла» із тепловізійним обладнанням.


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Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими в темну пору доби.

Українське командування показало два влучання по російсько-іранських дронах — «збиття шахедів» із ПЗРК «Ігла» та зенітного ракетного комплексу.

Джерело: Ракурс


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