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ЗРК "Ігла" з тепловізором збила чорний "шахед"
ЗРК «Ігла» з тепловізором збив чорний «шахед» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190309-zrk-igla-z-teplovizorom-zbyla-chornyy-shahed-video.htmlРакурс
Повітряне командування «Південь» показало успішне застосування по «шахедах» ПЗРК «Ігла» із тепловізійним обладнанням.
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Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими в темну пору доби.
Українське командування показало два влучання по російсько-іранських дронах — «збиття шахедів» із ПЗРК «Ігла» та зенітного ракетного комплексу.
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