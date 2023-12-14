Не измените вере в Европу: Зеленский обратился к лидерам ЕС

Решающий саммит ЕС — Зеленский вдохновил лидеров Европыhttps://racurs.ua/n190345-reshauschiy-sammit-es-zelenskiy-vdohnovil-liderov-evropy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку звернувся до 27 лідерів ЄС, які беруть участь у саміті в Брюсселі, на якому зокрема може бути прийнято рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною. Або як неспроможність приймати рішення, які вона підготувала сама, — сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна виконала домашнє завдання від ЄС, ухвалила закони, тим самим виконавши рекомендації Єврокомісії.
Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо москва отримає пас із Брюсселя у вигляді негативу щодо України. путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу — і єдину — перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають дотримуватися, а слова мають мати значення, — наголосив президент.
Зеленський також нагадав, що українці під час Революції гідності вийшли у центр Києва під прапорами Європейського союзу.
10 років тому в Україні люди повстали під прапорами Євросоюзу… Прошу вас сьогодні про одне — не зраджуйте народ і його віру в Європу. Якщо ніхто не вірить у Європу, що збереже Європейський Союз живим? — додав він.