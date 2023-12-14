Не измените вере в Европу: Зеленский обратился к лидерам ЕС

https://racurs.ua/n190345-reshauschiy-sammit-es-zelenskiy-vdohnovil-liderov-evropy.html

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Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку звернувся до 27 лідерів ЄС, які беруть участь у саміті в Брюсселі, на якому зокрема може бути прийнято рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

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Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною. Або як неспроможність приймати рішення, які вона підготувала сама, — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна виконала домашнє завдання від ЄС, ухвалила закони, тим самим виконавши рекомендації Єврокомісії.

Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо москва отримає пас із Брюсселя у вигляді негативу щодо України. путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу — і єдину — перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають дотримуватися, а слова мають мати значення, — наголосив президент.

Зеленський також нагадав, що українці під час Революції гідності вийшли у центр Києва під прапорами Європейського союзу.