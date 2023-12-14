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Ракурс
Не зрадьте віру в Європу: Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Вирішальний саміт ЄС — Зеленський надихнув лідерів Європи

14 гру 2023, 15:17
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Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку звернувся до 27 лідерів ЄС, які беруть участь у саміті в Брюсселі, на якому зокрема може бути прийнято рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.


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Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною. Або як неспроможність приймати рішення, які вона підготувала сама, — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна виконала домашнє завдання від ЄС, ухвалила закони, тим самим виконавши рекомендації Єврокомісії.

Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо москва отримає пас із Брюсселя у вигляді негативу щодо України. путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу — і єдину — перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають дотримуватися, а слова мають мати значення, — наголосив президент.

Зеленський також нагадав, що українці під час Революції гідності вийшли у центр Києва під прапорами Європейського союзу.

10 років тому в Україні люди повстали під прапорами Євросоюзу… Прошу вас сьогодні про одне — не зраджуйте народ і його віру в Європу​. Якщо ніхто не вірить у Європу, що збереже Європейський Союз живим? — додав він.

Джерело: Ракурс


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