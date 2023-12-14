Эстония предоставит ВСУ новый пакет помощи. Фото:

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Новий пакет військової допомоги від Естонії отримає Україна.

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Естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про довгострокову військову допомогу Україні та широкий пакет військової допомоги ЗСУ для захисту від російської агресії. Сума нового пакету становить 80 млн євро. До неї входять, зокрема, протитанкові ракети Javelin. Про це Міноборони Естонії 14 грудня повідомило у соцмережі X.

Естонія вирішила надіслати Україні пакет військової допомоги на суму 80 млн євро, включаючи протитанкові ракети Javelin. Боротьба України за свободу може бути успішною лише в тому випадку, якщо союзники продовжуватимуть допомагати українцям, — зазначили у відомстві.

Зазначається, що до пакету допомоги входять різні транспортні засоби та судна, кулемети та боєприпаси до стрілецької зброї. Також українським військовим передадуть водолазне спорядження.

За словами Певкура, цей пакет допомоги складали з метою максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що Норвегія передасть Україні додаткове обладнання для протиповітряної оборони, а також виділить понад 3 млрд норвезьких крон для підтримки критично важливих державних послуг. А Німеччина пообіцяла надати ЗСУ до кінця року другу систему Patriot.

А Данія вирішила надати Україні новий пакет підтримки на суму мільярд євро. Українська армія отримає зброю та боєприпаси.