Танки, боєприпаси, БПЛА - Данія готує Україні пакет допомоги на мільярд євро

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Ракурс

Уряд Данії вирішив надати Україні новий пакет підтримки на суму мільярд євро.

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Sky News пише, що прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен 14 грудня представить новий пакет підтримки данському парламенту.

Данія вже надала близько 2,8 мільярда євро військової допомоги Україні та ще 378 млн євро гуманітарної підтримки.

У вересні Данія оголосила про виділення Україні найбільшого з початку війни пакета військової допомоги.

Данія надасть Збройним силам України зброю та боєприпаси на загальну суму 5,8 млрд датських крон (приблизно 833,5 млн дол.). Допомога буде розподілена на три транші: 4,3 млрд крон (617 млн дол.) Україна отримає до кінця цього року, 1,4 млрд (209 млн дол.) — у 2024-му та ще 52 млн (7,5 млн) — у 2025-му.

Данія, серед іншого, зобов’язалася поставити Україні танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси та зенітні гармати.

Сьогодні про новий пакет допомоги Україні оголосила також Норвегія. Ця скандинавська країна надає Україні додаткові системи ППО NASAMS. Крім того, Норвегія надасть 800 млн на зарплати. Гроші підуть на оплату праці медсестрам, лікарям, вчителям та іншим робітникам.