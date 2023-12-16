За сутки на фронте 96 боев, Украина держит Марьинку

https://racurs.ua/n190394-za-sutki-na-fronte-96-boev-ukraina-derjit-marinku.html

Ракурс

На фронті протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 грудня.

Біля Авдіївки Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 18 атак росіян біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Тим часом CNN пише, що українські війська вже нормують боєприпаси через затримку американської допомоги, а «припинення підтримки з боку США для України буде критичним».

Високопоставлені чиновники з США та України повідомили, що зараз російські війська вже мають перевагу у снарядах над ЗСУ у п’ять-сім разів. Це призводить до додаткових втрат у лавах української армії.

За оцінками західних офіційних осіб, без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети ППО, пізніше артилерійські боєприпаси та протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

Кожна категорія боєприпасів має вирішальне значення для оборони України. Ракети великої дальності, такі як британські крилаті ракети Storm Shadow, відіграли ключову роль в успіху України у відкиданні Чорноморського флоту рф на сотні миль, щоб відкрити транспортний коридор для зерна та інших товарів.

Один високопоставлений американський військовий чиновник вважає, що без допомоги Штатів та НАТО Україна протримається у цій війні лише кілька місяців і поразка станеться вже влітку 2024 року, пише CNN.

У Європі також зростає невдоволення діями Конгресу США, який блокує допомогу Україні.