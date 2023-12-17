Ракурсhttps://racurs.ua/
В Словакии перевернулся украинский автобус. Фото: Виталий Глагола
Украинский автобус с 53 пассажирами перевернулся в Словакии, есть пострадавшиеhttps://racurs.ua/n190430-ukrainskiy-avtobus-s-53-passajirami-perevernulsya-v-slovakii-est-postradavshie.htmlРакурс
Дорожньо-транспортна пригода з українцями сталася в Словаччині.
.
У неділю, 17 грудня, близько 8.00 поблизу села Даргов Требішівського району перекинувся автобус з України. У салоні на момент аварії перебували 53 пасажири та двоє водіїв. Про це український журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram.
Зазначається, що постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок. Постраждали щонайменше семеро дітей. На місце події прибули пожежники та медики. Причина аварії та точна кількість постраждалих, залишається невідомою.
Нагадаємо, 16 грудня у Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — у селі Сможе Стрийського району легковик Ford Focus на військових номерах зіштовхнувся із вантажівкою. Жертвами аварії стали четверо осіб, серед них був заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Віктор Жигунов.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...