Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Словакии перевернулся украинский автобус. Фото: Виталий Глагола

Украинский автобус с 53 пассажирами перевернулся в Словакии, есть пострадавшие

17 дек 2023, 12:18
999

Дорожньо-транспортна пригода з українцями сталася в Словаччині.


.

У неділю, 17 грудня, близько 8.00 поблизу села Даргов Требішівського району перекинувся автобус з України. У салоні на момент аварії перебували 53 пасажири та двоє водіїв. Про це український журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram.

Зазначається, що постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок. Постраждали щонайменше семеро дітей. На місце події прибули пожежники та медики. Причина аварії та точна кількість постраждалих, залишається невідомою.

У Словаччині перекинувся український автобус. Фото: Віталій Глагола

У Словаччині перекинувся український автобус. Фото: Віталій Глагола

Нагадаємо, 16 грудня у Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — у селі Сможе Стрийського району легковик Ford Focus на військових номерах зіштовхнувся із вантажівкою. Жертвами аварії стали четверо осіб, серед них був заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Віктор Жигунов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров