У Словаччині перекинувся український автобус. Фото: Віталій Глагола

https://racurs.ua/ua/n190430-ukrayinskyy-avtobus-z-53-pasajyramy-perekynuvsya-u-slovachchyni-ie-postrajdali.html

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Дорожньо-транспортна пригода з українцями сталася в Словаччині.

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У неділю, 17 грудня, близько 8.00 поблизу села Даргов Требішівського району перекинувся автобус з України. У салоні на момент аварії перебували 53 пасажири та двоє водіїв. Про це український журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram.

Зазначається, що постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок. Постраждали щонайменше семеро дітей. На місце події прибули пожежники та медики. Причина аварії та точна кількість постраждалих, залишається невідомою.

Нагадаємо, 16 грудня у Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — у селі Сможе Стрийського району легковик Ford Focus на військових номерах зіштовхнувся із вантажівкою. Жертвами аварії стали четверо осіб, серед них був заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Віктор Жигунов.