Российская ПВО сбила свой штурмовик Су-25

Россияне сбили свой самолет Су-25, фото: UA-Football

https://racurs.ua/n190449-rossiyskaya-pvo-sbila-svoy-shturmovik-su-25.html

Ракурс

Російські загарбники збили свій штурмовик Су-25.

.

Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати! — зазначив Олещук.