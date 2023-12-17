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Ракурс
Росіяни збили свій літак Су-25, фото: UA-Football

Російська ППО збила свій штурмовик Су-25

17 гру 2023, 21:56
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Російські загарбники збили свій штурмовик Су-25.


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Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати! — зазначив Олещук.

Одним окупантом менше, і на один крок ближче до нашої перемоги! — додав він. — Далі буде…

Джерело: Ракурс


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