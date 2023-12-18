ГУР получило многоцелевые бронеавтомобили «Дозор-Б». Фото: сайт ГУР

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Багатоцільові бронеавтомобілі «Дозор-Б» використовуватимуть українські розвідники.

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Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали два таких броньовики, які були розроблені харківськими конструкторами. Передали техніку військовим очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та місцеві депутати. Це важливе посилення розвідки, яка виконує завдання на лінії бойового зіткнення з російськими окупантами. Про це 18 грудня повідомили на сайті ГУР.

Зазначається, що «Дозор-Б» вміщує групу до 11 військовослужбовців — командира бойової машини, водія, стрільця та до восьми озброєних десантників. Броньовики оснащені установкою калібру 12,7-мм та автоматичним гранатометом калібру 30-мм.

У машині встановлені відеокамери та тепловізійна оптика, що дозволяє виявляти ворога та вести прицільний вогонь цілодобово. Також встановлено прилад нічного бачення.

Броня «Дозору» витримує влучання кулі калібру 7,62-мм, а днище має покращений протимінний захист.

Нагадаємо, уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій 10 машин для розмінування, які були виготовлені хорватською компанією «DOK-ING». Цю техніку використовуватимуть підрозділи ДСНС, які задіяні в процесі розмінування деокупованих українських територій.