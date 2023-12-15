Південна Корея передала Україні спецмашини для розмінування. Фото: Посольство України в Кореї

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Спеціальну техніку для розмінування Україні передала Південна Корея.

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Корейський уряд передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій 10 машин для розмінування, які були виготовлені хорватською компанією «DOK-ING». Ця техніка вже прибула до пункту призначення, де її розподілять між підрозділами ДСНС, які задіяні в процесі розмінування деокупованих українських територій. Про це посольство України в Республіці Корея 15 грудня повідомило у Facebook.

У рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій як гуманітарну допомогу 10 машин для розмінування, — зазначили в дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, у листопаді шведська компанія Global Clearance Solutions відкрила в Україні Центр техобслуговування машин для розмінування. Майстерня зможе ремонтувати використовувані в Україні машини GCS-200, які ідеально підходять для усунення загроз вибуху на сільськогосподарських землях.