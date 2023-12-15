Наслідки обстрілу в Нікополі. Фото: Сергій Лисак

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Армія країни-агресора росії сьогодні, 15 грудня, завдала ударів по місту Нікополь Дніпропетровської області.

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Чотири рази ворог з важкої артилерії обстрілював районний центр, було випущено зо півтора десятка снарядів. Внаслідок вибухів постраждали бабуся з онукою. Довелося госпіталізувати 83-річну жінку з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя. А 16-річна дівчинка лікуватиметься вдома. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У самому Нікополі російські снаряди пошкодили магазин, 14 приватних будинків, 10 господарських споруд. Також понівечені три гаражі, сім парників, автомобіль, декілька ліній електропередач та газогін.

На решті територій регіону, попри повітряні тривоги, минулося без обстрілів.

В Офісі генпрокурора повідомили в Telegram, що Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці задокументували ще один воєнний злочин росії.

Нагадаємо, 10 грудня росіяни спершу направили на Нікополь кілька безпілотників, а потім обстріляв райцентр із важкої артилерії. Було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, складську будівлю та житловий п’ятиповерховий будинок.