Я поки що не побачив там демобілізації, — заявив Зеленський, говорячи про законопроект, який зараз розробляється в Раді.

Він попросив військових обґрунтувати свої цифри. Крім того, Зеленський повідомив, що у такому випадку мобілізація коштуватиме бюджету приблизно 500 млрд грн.

Президент попросив аргументувати таку пропозицію, оскільки це питання «людей, справедливості та фінансів».

Зеленський наголосив на питаннях ротації та відпусток, які повинні врахувати у мобілізаційному законі. У плані, над яким почали працювати, президент «поки не побачив демобілізації».