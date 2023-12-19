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Військові запросили для мобілізації 450-500 тис. людей - Зеленський
Військові запросили мобілізацію 450−500 тис. людей — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n190510-viyskovi-zaprosyly-dlya-mobilizaciyi-450-500-tys-ludey-zelenskyy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові запропонували додаткові 450−500 тис. людей.
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Про це глава держави заявив на підсумковій прес-конференції 19 грудня.
Президент сказав, що він цієї цифри наразі не затвердив, оскільки поки що немає розуміння щодо ротацій і відпусток для військових, які вже воюють на фронті 1,5−2 роки.
Я поки що не побачив там демобілізації, — заявив Зеленський, говорячи про законопроект, який зараз розробляється в Раді.
Він попросив військових обґрунтувати свої цифри. Крім того, Зеленський повідомив, що у такому випадку мобілізація коштуватиме бюджету приблизно 500 млрд грн.
Президент попросив аргументувати таку пропозицію, оскільки це питання «людей, справедливості та фінансів».
Зеленський наголосив на питаннях ротації та відпусток, які повинні врахувати у мобілізаційному законі. У плані, над яким почали працювати, президент «поки не побачив демобілізації».
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