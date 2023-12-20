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Российские захватчики продолжают уничтожать природу
Рашисты обустроили полигон на территории заказника в Херсонской областиhttps://racurs.ua/n190542-rashisty-obustroili-poligon-na-territorii-zakaznika-v-hersonskoy-oblasti.htmlРакурс
Російські загарбники облаштували артилерійський полігон на території заказника на ТОТ Херсонщини.
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Йдеться про півострів Карадай, де з 2020 року створено державний ландшафтний заказник. Після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії. Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин, — наголошують у ЦНС і закликають надавати інформацію про пересування та розміщення військ рф у відповідному чат-боті.
Нещодавно Telegram-канал «Крымский ветер» повідомляв, що на території заказника рашисти щодня проводять стрілянини зі стрілецької зброї, військової техніки та артилерії.
Напрямок ведення вогню — акваторія Каркінітської затоки, що межує з Кримом. Під час навчань територією заказника пересувається близько десяти одиниць військової техніки, — зазначалося в повідомленні.
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