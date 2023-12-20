Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики продолжают уничтожать природу

Рашисты обустроили полигон на территории заказника в Херсонской области

20 дек 2023, 16:29
999

Російські загарбники облаштували артилерійський полігон на території заказника на ТОТ Херсонщини.


.

Йдеться про півострів Карадай, де з 2020 року створено державний ландшафтний заказник. Після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії. Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин, — наголошують у ЦНС і закликають надавати інформацію про пересування та розміщення військ рф у відповідному чат-боті.

Нещодавно Telegram-канал «Крымский ветер» повідомляв, що на території заказника рашисти щодня проводять стрілянини зі стрілецької зброї, військової техніки та артилерії.

Напрямок ведення вогню — акваторія Каркінітської затоки, що межує з Кримом. Під час навчань територією заказника пересувається близько десяти одиниць військової техніки, — зазначалося в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров