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Ракурс
Російські загарбники продовжують нищити природу

Рашисти облаштували полігон на території заказника на Херсонщині

20 гру 2023, 16:29
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Російські загарбники облаштували артилерійський полігон на території заказника на ТОТ Херсонщини.


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Йдеться про півострів Карадай, де з 2020 року створено державний ландшафтний заказник. Після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії. Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин, — наголошують у ЦНС і закликають надавати інформацію про пересування та розміщення військ рф у відповідному чат-боті.

Нещодавно Telegram-канал «Крымский ветер» повідомляв, що на території заказника рашисти щодня проводять стрілянини зі стрілецької зброї, військової техніки та артилерії.

Напрямок ведення вогню — акваторія Каркінітської затоки, що межує з Кримом. Під час навчань територією заказника пересувається близько десяти одиниць військової техніки, — зазначалося в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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