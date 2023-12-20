Рашисти облаштували полігон на території заказника на Херсонщині

Російські загарбники продовжують нищити природу

https://racurs.ua/ua/n190542-rashysty-oblashtuvaly-poligon-na-terytoriyi-zakaznyka-na-hersonschyni.html

Ракурс

Російські загарбники облаштували артилерійський полігон на території заказника на ТОТ Херсонщини.

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Йдеться про півострів Карадай, де з 2020 року створено державний ландшафтний заказник. Після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії. Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин, — наголошують у ЦНС і закликають надавати інформацію про пересування та розміщення військ рф у відповідному чат-боті.

Нещодавно Telegram-канал «Крымский ветер» повідомляв, що на території заказника рашисти щодня проводять стрілянини зі стрілецької зброї, військової техніки та артилерії.