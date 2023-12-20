Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

FPV-дрон ВСУ уничтожил РСЗО «Ураган» рашистов на Херсонщине (ВИДЕО)

20 дек 2023, 20:37
999

На лівобережжі Херсонщини біля Абрикосівка український FPV-дрон знищив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган».


.

Відповідне відео сьогодні, 20 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник УДА «Південь» Сергій Братчук.

Знову лівий берег. Тут сьогодні на відстані 30 км в глибину окупованої території було знищено «Ураган» за допомогою FPV-дрона, — зазначив Братчук. — Він знаходився в районі села Абрикосівка біля Національного парку «Олешківські піски».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров