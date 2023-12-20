Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
FPV-дрон ВСУ уничтожил РСЗО «Ураган» рашистов на Херсонщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190550-fpv-dron-vsu-unichtojil-rszo-uragan-rashistov-na-hersonschine-video.htmlРакурс
На лівобережжі Херсонщини біля Абрикосівка український FPV-дрон знищив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган».
.
Відповідне відео сьогодні, 20 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник УДА «Південь» Сергій Братчук.
Знову лівий берег. Тут сьогодні на відстані 30 км в глибину окупованої території було знищено «Ураган» за допомогою FPV-дрона, — зазначив Братчук. — Він знаходився в районі села Абрикосівка біля Національного парку «Олешківські піски».
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...