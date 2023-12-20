На лівобережжі Херсонщини біля Абрикосівка український FPV-дрон знищив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган».

.

Відповідне відео сьогодні, 20 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник УДА «Південь» Сергій Братчук.

Знову лівий берег. Тут сьогодні на відстані 30 км в глибину окупованої території було знищено «Ураган» за допомогою FPV-дрона, — зазначив Братчук. — Він знаходився в районі села Абрикосівка біля Національного парку «Олешківські піски».