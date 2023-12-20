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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

FPV-дрон ЗСУ знищив РСЗВ «Ураган» рашистів на Херсонщині (ВІДЕО)

20 гру 2023, 20:37
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На лівобережжі Херсонщини біля Абрикосівка український FPV-дрон знищив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган».


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Відповідне відео сьогодні, 20 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник УДА «Південь» Сергій Братчук.

Знову лівий берег. Тут сьогодні на відстані 30 км в глибину окупованої території було знищено «Ураган» за допомогою FPV-дрона, — зазначив Братчук. — Він знаходився в районі села Абрикосівка біля Національного парку «Олешківські піски».

Джерело: Ракурс


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