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Знищення російської військової техніки, скріншот відео
FPV-дрон ЗСУ знищив РСЗВ «Ураган» рашистів на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190550-fpv-dron-zsu-znyschyv-rszv-uragan-rashystiv-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
На лівобережжі Херсонщини біля Абрикосівка український FPV-дрон знищив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган».
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Відповідне відео сьогодні, 20 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник УДА «Південь» Сергій Братчук.
Знову лівий берег. Тут сьогодні на відстані 30 км в глибину окупованої території було знищено «Ураган» за допомогою FPV-дрона, — зазначив Братчук. — Він знаходився в районі села Абрикосівка біля Національного парку «Олешківські піски».
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