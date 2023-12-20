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ВСУ уничтожили российские РСЗО «Ураган», фото: «Википедия»

ВСУ уничтожили три «Урагана», которыми рашисты обстреливали Херсон — Гуменюк

20 дек 2023, 21:59
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Захисники України знищили три РСЗВ «Ураган», якими рашисти вчора, 19 грудня, обстріляли Херсон.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Ми намагаємося максимально нищити ворожий технічний потенціал: техніку, озброєння, боєприпаси, склади, пункти зберігання, все те, що вони спрямовують по правому берегу, — зазначила вона. — Зокрема, три установки «Ураган», які вчора гатили по Херсону, були знищені.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін сьогодні, 20 вранці, у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти за минулу добу випустили по Херсону 36 снарядів. В результі ворог влучив у місті в дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію.

Источник: Ракурс


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