ВСУ уничтожили российские РСЗО «Ураган», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n190553-vsu-unichtojili-tri-uragana-kotorymi-rashisty-obstrelivali-herson-gumenuk.html

Ракурс

Захисники України знищили три РСЗВ «Ураган», якими рашисти вчора, 19 грудня, обстріляли Херсон.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Ми намагаємося максимально нищити ворожий технічний потенціал: техніку, озброєння, боєприпаси, склади, пункти зберігання, все те, що вони спрямовують по правому берегу, — зазначила вона. — Зокрема, три установки «Ураган», які вчора гатили по Херсону, були знищені.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін сьогодні, 20 вранці, у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти за минулу добу випустили по Херсону 36 снарядів. В результі ворог влучив у місті в дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію.