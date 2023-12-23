Армия россии прибегает к уловкам на Авдеевском направлении. Фото:

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Ракурс

Російські війська під час штурмів на Авдіївському напрямку вдаються до нестандартних прийомів.

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Ворог не припиняє атаки попри те, що пройшла сильна злива. При цьому противник застосовує доволі нестандартні подекуди прийоми — нещодавно росіяни атакували з піхотою на БМП-3, як спочатку здавалося, а потім виявилося, що на броні сидять манекени. Про це начальник служби зв’язків з громадськістю 47 ОМБР Дмитро Лазуткін заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, загарбники таким чином намагалися відволікти українські вогневі засоби, а сам піхотний підрозділ ворога намагався зайти з іншого флангу. Однак його вчасно виявили і знищили.

Лазуткін додав, що зараз триває протистояння в непростих умовах, адже підрозділи Сил оборони також виснажуються, перш за все, психологічно, і зараз через погоду військові почали більше хворіти.

Він також спростував інформацію російських Телеграм-каналів про те ЗСУ втратили Степове. Авдіївський коксохімічний завод також продовжує контролювати українська армія, а біля огорожі «життєвий шлях російських окупантів завершується».

Нагадаємо, 20 грудня Сухопутні війська ЗСУ повідомляли, що російська армія дещо активізувалася на Авдіївському напрямку. Ворог застосовує при штурмах піхоту, бронетехніку та авіацію. Командування вважає, що окупанти намагаються захопити хоч якийсь клаптик населеного пункту, «бо зимувати у підвалах простіше, ніж у полі».