Последствия обстрела Донецкой области. Фото: МВД

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Російська збройна агресія призвела до нових жертв серед цивільних на Донбасі.

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У Донецькій області внаслідок ворожих атак загинула одна людина, а ще 10 були поранені. На Торецьк росіяни скинули дві авіаційні бомби. Там четверо жителів дістали поранення. Руйнувань зазнали 20 багатоквартирних та п’ять приватних будинків, об'єкти соціальної інфраструктури. Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило у Telegram.

Ще одну бомбу російська авіація спрямувала на Катеринівку. Загинула людина. Було пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, автомобіль, газопровід та ЛЕП.

Курахове перебувало під обстрілом артилерії. Одна особа дістала поранення, були пошкоджені п’ять багатоквартирних та чотири приватні будинки, автомобілі, гараж.

Авдіївку російські війська атакували з «Градів» та артилерії, поранення дістав цивільний. Новоселівку Першу ворог обстріляв з «Ураганів» та артилерії, були поранені троє осіб. Ще одна цивільна особа зазнала поранень під час артобстрілу в Антонівці.

Загалом упродовж 22 грудня росіяни завдали по цивільному населенню Донеччини 17 ударів.

Нагадаємо, 21 грудня російські загарбники завдали авіаудару по шахтах у місті Торецьку Донецької області. Внаслідок атаки троє людей загинули, шестеро постраждали.