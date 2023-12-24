Министр обороны Рустем Умеров. Фото:

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Можливий призов українських чоловіків, що мешкають за кордоном прокоментував міністр оборони Рустем Умєров.

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Мобілізація цієї категорії громадян — це питання справедливості для всіх, «тому, що це стосується нашої власної країни». Зараз Міністерство оборони розглядає для призову чоловіків віком від 25 років до 60 років. Повістки розішлють усім, якщо відповідне рішення буде ухвалене. Про це Умєров заявив «Суспільному»

За його словами, у Міноборони мають інформацію про кількість українських чоловіків призовного віку, що нині перебувають за кордоном. Наголосив, що вже «консолідували всі бази даних». Умєров упевнений, що частина цих чоловіків повернеться в Україну.

Міністр уточнив, що цих людей «просто закликають пройти облік». Далі їм пропонуватимуть різні варіанти в рамках рекрутингу, де можна обрати спеціальність.

Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання по безпеці були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування, — зазначив він.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його відомство розглядає можливість запрошувати чоловіків до територіальних центрів комплектування через електронне сповіщення.

Джерело: «Суспільне»