Зеленский обратился к украинцам в канун Рождества. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n190679-zelenskiy-obratilsya-k-ukraincam-v-kanun-rojdestva-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва Христвого.

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Глава держави відзначив, що сьогоднішня ніч є найдовшою ніччю в році. Закликав українців молитися за країну та перемогу у війні з росією. Висловив упевненість, що рф програє у війні. Відповідне відео з’явилося 6 грудня на YouTube-каналі президента.

Час напередодні Різдва — час найдовших ночей у році. Але день вже починає збільшуватися, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні це наша спільна мета, спільна мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. Христос рождається! Славімо його! — заявив президент.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військовослужбовців з Рівзом Христовим. Відео з привітаннями українців також опублікували бійці 406-ї окремої артилерійської бригади та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».