Боеголовку от российской ракеты Х-59 обнаружили в Сумской области, фото: Нацполиция

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На Сумщині місцевий житель виявив частину російської авіаракети, про що повідомив правоохоронцям.

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Вчора, 24 серпня, мобільна група вибухотехніків здійснила виїзд місця знахідки. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Чоловік, розповів правоохоронцям, що побачив, у лісі білий предмет, схожий здалеку на мішок, і подумав, що хтось з односельців знахабнів та виніс у ліс сміття. Та коли підійшов ближче, зрозумів, що на землі лежить якийсь великий снаряд, — вказано в повідомленні.

Поліцейські сапери, оглянувши виявлений предмет, зробили висновок, що це бойова частина російської авіаційної крилатої ракети Х-59. Її вага близько 300 кілограмів.