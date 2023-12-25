300-килограммовую боеголовку российской ракеты обнаружили на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n190704-300-kilogrammovuu-boegolovku-rossiyskoy-rakety-obnarujili-na-sumschine-foto.htmlРакурс
На Сумщині місцевий житель виявив частину російської авіаракети, про що повідомив правоохоронцям.
Вчора, 24 серпня, мобільна група вибухотехніків здійснила виїзд місця знахідки. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.
Чоловік, розповів правоохоронцям, що побачив, у лісі білий предмет, схожий здалеку на мішок, і подумав, що хтось з односельців знахабнів та виніс у ліс сміття. Та коли підійшов ближче, зрозумів, що на землі лежить якийсь великий снаряд, — вказано в повідомленні.
Поліцейські сапери, оглянувши виявлений предмет, зробили висновок, що це бойова частина російської авіаційної крилатої ракети Х-59. Її вага близько 300 кілограмів.
Вочевидь ракета не долетіла куди цілили росіяни через технічну несправність, або ж впала, бо була пошкоджена силами ППО України. Бойову частину найближчим часом буде знищено на спеціальному полігоні, — зазначив начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.