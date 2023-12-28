Зеленский назначил новых руководителей Донецкой и Ровенской ОВА

https://racurs.ua/n190800-zelenskiy-naznachil-novyh-rukovoditeley-doneckoy-i-rovenskoy-ova.html

Ракурс

Президент Зеленський призначив нових керівників Донецької та Рівненської обласних військових адміністрацій.

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Прифронтовою Донеччиною тепер керуватиме Вадим Філашкін, а Рівненську ОВА очолив Олександар Третяк.

Філашкін раніше був заступником керівника Донецької ОВА, а Третяк очолював Рівненську районну держадміністрацію.

Попередні керівники цих військових адміністрацій Павло Кириленко та Віталій Коваль з осені 2023 року очолюють відповідно Антимонопольний комітет і Фонд державного майна.