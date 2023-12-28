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Ракурс
Президент Зеленський призначив нових керівників Донецької та Рівненської ОВА

Зеленський призначив нових керівників Донецької та Рівненської ОВА

28 гру 2023, 16:06
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Президент Зеленський призначив нових керівників Донецької та Рівненської обласних військових адміністрацій.


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Прифронтовою Донеччиною тепер керуватиме Вадим Філашкін, а Рівненську ОВА очолив Олександар Третяк.

Філашкін раніше був заступником керівника Донецької ОВА, а Третяк очолював Рівненську районну держадміністрацію.

Попередні керівники цих військових адміністрацій Павло Кириленко та Віталій Коваль з осені 2023 року очолюють відповідно Антимонопольний комітет і Фонд державного майна.

Джерело: Ракурс


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