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Авто по "привлекательной цене" - в Днепре мошенники обманули волонтеров и военных на 1,2 млн грн

Авто по «привлекательной цене» — в Днепре мошенники обманули волонтеров и военных на 1,2 млн грн

28 дек 2023, 16:40
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У Дніпрі шахраї ошукали волонтерів та військових на 1,2 млн грн.


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Зловмисники розміщували оголошення про продаж автомобілів ввезених в Україну з-за кордону за «привабливою ціною».

Після передплати через месенджери покупцям надсилалися відеоролики щодо стану автомобіля та фотографії підроблених документів щодо ввезення та розмитнення автомобілів. Щойно учасники групи отримували решту суми, вони блокували потерпілих та змінювали телефонні номери, — повідомили в Нацполіції.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Источник: Ракурс


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