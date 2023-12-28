Трамп заявил, что его присутствие в "Сам дома 2" сделало фильм успешным

https://racurs.ua/n190802-tramp-zayavil-chto-ego-prisutstvie-v-sam-doma-2-sdelalo-film-uspeshnym.html

Ракурс

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що саме його присутність у стрічці «Сам удома 2» зробила цей фільм успішним. За словами експрезидента, його «благали» знятися там.

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Так він відреагував, за словами variety.com, на інтерв’ю режисера «Сам удома» Кріса Колумбуса, який три роки тому розповів зовсім протилежне.

Коламбус пригадував, що команда хотіла зняти епізод в готелі Plaza, яким тоді володів Трамп. Вони припускали, що для цього потрібно буде лише заплатити. Але колишній президент висунув іншу вимогу: він мав з’явитися в кадрі.

А напередодні Трамп у своїй соцмережі це заперечив: мовляв, люди досі дзвонять йому, коли фільм виходить в етер.

Я був і залишаюся чудовим актором для стрічки, — каже він.

Поява Трампа тривало аж кілька секунд.