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Трамп заявив, що його присутність у "Сам удома 2" зробила фільм успішним
Трамп заявив, що його присутність у «Сам удома 2» зробила фільм успішнимhttps://racurs.ua/ua/n190802-tramp-zayavyv-scho-yogo-prysutnist-u-sam-udoma-2-zrobyla-film-uspishnym.htmlРакурс
Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що саме його присутність у стрічці «Сам удома 2» зробила цей фільм успішним. За словами експрезидента, його «благали» знятися там.
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Так він відреагував, за словами variety.com, на інтерв’ю режисера «Сам удома» Кріса Колумбуса, який три роки тому розповів зовсім протилежне.
Коламбус пригадував, що команда хотіла зняти епізод в готелі Plaza, яким тоді володів Трамп. Вони припускали, що для цього потрібно буде лише заплатити. Але колишній президент висунув іншу вимогу: він мав з’явитися в кадрі.
А напередодні Трамп у своїй соцмережі це заперечив: мовляв, люди досі дзвонять йому, коли фільм виходить в етер.
Я був і залишаюся чудовим актором для стрічки, — каже він.
Поява Трампа тривало аж кілька секунд.
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