Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Великобритания передаст сотни ракет для ПВО Украины

Великобритания передаст сотни ракет для ПВО Украины

29 дек 2023, 19:23
999

Велика Британія передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони.


.

Про це після наймасштабнішої після 24 лютого 2022 року повітряної атаки на Україну заявив у мережі Х (Твіттер) очільник Міноборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.

Вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя.

Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров