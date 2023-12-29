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Ракурс
Велика Британія передасть сотні ракет для ППО України

Велика Британія передасть сотні ракет для ППО України

29 гру 2023, 19:23
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Велика Британія передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони.


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Про це після наймасштабнішої після 24 лютого 2022 року повітряної атаки на Україну заявив у мережі Х (Твіттер) очільник Міноборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.

Вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя.

Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.

Джерело: Ракурс


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