Велика Британія передасть сотні ракет для ППО України

Велика Британія передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони.

Про це після наймасштабнішої після 24 лютого 2022 року повітряної атаки на Україну заявив у мережі Х (Твіттер) очільник Міноборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.

Putin in testing Ukraine’s defences and the West’s resolve — now is the time for the world to come together and redouble our efforts to get Ukraine what they need to win ��



Read my full statement on today’s attacks: pic.twitter.com/PnzFbn4a8o