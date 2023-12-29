Велика Британія передасть сотні ракет для ППО України

https://racurs.ua/ua/n190842-velyka-brytaniya-peredast-sotni-raket-dlya-ppo-ukrayiny.html

Ракурс

Велика Британія передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони.

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Про це після наймасштабнішої після 24 лютого 2022 року повітряної атаки на Україну заявив у мережі Х (Твіттер) очільник Міноборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.

Putin in testing Ukraine’s defences and the West’s resolve — now is the time for the world to come together and redouble our efforts to get Ukraine what they need to win ��



Read my full statement on today’s attacks: pic.twitter.com/PnzFbn4a8o — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 29, 2023

Вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя.

Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.