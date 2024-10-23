Велика Британія навчила 200 українських льотчиків пілотуванню F-16

https://racurs.ua/ua/n200505-velyka-brytaniya-navchyla-200-ukrayinskyh-lotchykiv-pilotuvannu-f-16.html

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Ще одна група українських пілотів закінчила початкову підготовку в Британії. Після цього вони поглиблено вчитимуться керувати швидкісними реактивними літаками та переходитимуть на F-16.

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Загалом Лондон вже підготував 200 українських пілотів, повідомив заступник глави Міноборони королівства Люк Поллард у Twitter.

Поллард підкреслив, що Велика Британія має намір надавати підтримку Україні «стільки, скільки потрібно».

Раніше президент США Джо Байден заявив, що в рамках підвищення потенціалу ЗСУ Міноборони США навчать ще 18 українських пілотів пілотуванню F-16.

The Wall Street Journal повідомляла, що зараз Україна має 11 навчених пілотуванню F-16 льотчиків. На початку 2025 року очікується прибуття до країни восьми пілотів, які завершують програму до США. У вересні 2024 року в Румунії розпочали навчання вісім стажистів. Декілька пілотів, за словами одного з джерел, проходили курс у Данії, але не змогли його завершити.

Крім того, міністр оборони Нідерландів підтвердив постачання Україні винищувачів F-16.

Вперше я можу офіційно оголосити, що перших голландських винищувачів F-16 доставлено до України. Це було конче необхідно. У Харкові я бачив ушкодження від російських авіаударів та чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта з 24 літаків прибуде найближчими місяцями, — написав він.

Загалом Амстердам має направити Києву 24 літаки. Брекельманс не розкрив, скільки вже має Україна, але сказав, що «найближчими місяцями, до початку наступного року» в країну прибудуть ще F-16.