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У місті Сміла Черкаської області померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу, здійсненого рашистами 29 грудня.
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Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА.
Російська ракета забрала життя 61-річної жительки Сміли Надії Іванівни Голуб. З п’ятниці, коли ворог поцілив по місту, лікарі боролись за її життя. Та на жаль… — зазначив він.
Нагадаємо, 29 грудня російська ракета вдарила по приватних будинках у Смілі. Тоді повідомлялося про дев’ятьох постраждалих і 51 пошкоджений будинок.
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