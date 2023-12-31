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Ракурс
Рашисти 29 грудня завдали ракетного удару по Смілі на Черкащині, фото: Олексій Кулеба

Ракетний удар по Смілі — у лікарні померла постраждала

31 гру 2023, 14:29
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У місті Сміла Черкаської області померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу, здійсненого рашистами 29 грудня.


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Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА.

Російська ракета забрала життя 61-річної жительки Сміли Надії Іванівни Голуб. З п’ятниці, коли ворог поцілив по місту, лікарі боролись за її життя. Та на жаль… — зазначив він.

Нагадаємо, 29 грудня російська ракета вдарила по приватних будинках у Смілі. Тоді повідомлялося про дев’ятьох постраждалих і 51 пошкоджений будинок.

Джерело: Ракурс


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