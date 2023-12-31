Рашисти 29 грудня завдали ракетного удару по Смілі на Черкащині, фото: Олексій Кулеба

https://racurs.ua/ua/n190890-raketnyy-udar-po-smili-u-likarni-pomerla-postrajdala.html

Ракурс

У місті Сміла Черкаської області померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу, здійсненого рашистами 29 грудня.

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Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА.

Російська ракета забрала життя 61-річної жительки Сміли Надії Іванівни Голуб. З п’ятниці, коли ворог поцілив по місту, лікарі боролись за її життя. Та на жаль… — зазначив він.

Нагадаємо, 29 грудня російська ракета вдарила по приватних будинках у Смілі. Тоді повідомлялося про дев’ятьох постраждалих і 51 пошкоджений будинок.