Наслідки російського ракетного удару по Києву, завданого вранці 29 грудня, фото: ДСНС

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У Києві з-під завалів деблоковано вже загалом 23 загиблих в результаті ракетного удару, завданого рашистами вранці 29 грудня.

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Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 12.20 у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів 22 людини, які загинули під час ракетної атаки росіян 29 грудня. 8 осіб врятовано. За інформацією Нацполіції постраждало 35 осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривають, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. 1 січня у місті буде оголошено день жалоби.