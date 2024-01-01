Последствия атаки рф по Львовщине. Фото: Андрей Садовый, ГСЧС

https://racurs.ua/n190910-shahedy-atakovali-lvovskuu-oblast-unichtojen-muzey-romana-shuhevicha-foto.html

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Російські дрони-камікадзе типу «Шахед» вночі 1 січня вдарили по Львівській області.

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У день народження Степана Бандери російські окупанти повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. А в Дублянах виникла пожежа в університеті, де 100 років тому вчився Степан Бандера. Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Символічно і цинічно. Війна за нашу історію, — написав він.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що ворожі удари були спрямовані по Львову та Дублянах. Внаслідок падіння уламків дронів відбулась руйнація та займання будівель. Пожежі вже ліквідовані, ніхто не постраждав.

Як відомо, музей Романа Шухевича — це меморіальний музей, присвячений життю та діяльності головного командира Української повстанської армії. Він розташований у будинку, в якому Шухевича вбили 1950 року.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські загарбники атакували Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано чотири удари безпілотниками по центральній частині міста, що призвело до пожеж на загальній площі близько 1 тис. кв. м