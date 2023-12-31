Наслідки удару безпілотниками по Харкову, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, атакували Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано чотири удари безпілотниками по центральній частині міста, повідомляє прес-служба ДСНС,

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Зафіксовані руйнації та пошкодження адміністративних, житлових та інших будівель. Сталося 4 пожежі. Загальна їх площа склала близько 1000 кв. м, — наголошують у ДСНС.

Зазначається, що, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Крім того, у лікарнях області на стаціонарному лікуванні перебувають 13 постраждалих від обстрілів Харкова, здійснених вчора, 30 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед пацієнтів, які залишаються у медзакладах, вісім жінок та п’ятеро чоловіків.