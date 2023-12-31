Нічні удари безпілотниками призвели до пожеж у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190885-nichni-udary-bezpilotnykamy-pryzvely-do-pojej-u-harkovi-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, атакували Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано чотири удари безпілотниками по центральній частині міста, повідомляє прес-служба ДСНС,
Зафіксовані руйнації та пошкодження адміністративних, житлових та інших будівель. Сталося 4 пожежі. Загальна їх площа склала близько 1000 кв. м, — наголошують у ДСНС.
Зазначається, що, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Крім того, у лікарнях області на стаціонарному лікуванні перебувають 13 постраждалих від обстрілів Харкова, здійснених вчора, 30 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед пацієнтів, які залишаються у медзакладах, вісім жінок та п’ятеро чоловіків.
Під особливим наглядом лікарів двоє постраждалих — 37-річний чоловік у якого уламкові ураження голови та тулубу, а також 64-річна жінка із травмою грудної клітини, голови, ушкодженнями верхніх та нижніх кінцівок. Їхній стан лікарі розцінюють як стабільний, — зазначив Синєгубов. — 16-річний хлопець із різаними ранами голови та саднами спини у стані середньої важкості залишається на лікуванні.