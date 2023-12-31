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Ракурс
Последствия удара беспилотниками по Харькову, фото: ГСЧС

Ночные удары беспилотниками привели к пожарам в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

31 дек 2023, 11:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, атакували Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано чотири удари безпілотниками по центральній частині міста, повідомляє прес-служба ДСНС,


.

Зафіксовані руйнації та пошкодження адміністративних, житлових та інших будівель. Сталося 4 пожежі. Загальна їх площа склала близько 1000 кв. м, — наголошують у ДСНС.

Зазначається, що, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Крім того, у лікарнях області на стаціонарному лікуванні перебувають 13 постраждалих від обстрілів Харкова, здійснених вчора, 30 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед пацієнтів, які залишаються у медзакладах, вісім жінок та п’ятеро чоловіків.

Під особливим наглядом лікарів двоє постраждалих — 37-річний чоловік у якого уламкові ураження голови та тулубу, а також 64-річна жінка із травмою грудної клітини, голови, ушкодженнями верхніх та нижніх кінцівок. Їхній стан лікарі розцінюють як стабільний, — зазначив Синєгубов. — 16-річний хлопець із різаними ранами голови та саднами спини у стані середньої важкості залишається на лікуванні.

Наслідки удару безпілотниками по Харкову, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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