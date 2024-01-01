Надводный дрон СБУ Sea Baby. Фото:

https://racurs.ua/n190922-novye-tayny-morskogo-drona-sea-baby-raskryli-smi-video.html

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Новітні надводні дрони SeaBaby, які розробила Службу безпеки України, не лише використовують потужний заряд вибухівки, але й можуть вести вогонь по ворогу.

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Нове покоління «Морського малюка» отримало більш потужну бойову частину — БПЛА здатен нести до 850 кг вибухівки, а не 108 кг як раніше. Ці дрони також використовують найкращі системи зв’язку, кожна з яких коштує понад 300 тис. дол. А корпус виготовляють із непомітного для радарів матеріалу та послуговуються ще багатьма інноваційними рішеннями. Про це йдеться у статті «Української правди».

Sea Baby також оснащені вогнеметними системами, яка дозволяє вести в морський бій. На відео, яке оприлюднили ЗМІ, видно, що як безпілотники Служби безпеки обстрілюють човни росіян, які вискочили з одного з військових портів окупованого Криму, щоб потопити дрони. «Морські малюки» не тікали, а розвернулися й дали бій ворогу.

Наголошується, що саме новий SeaBaby 17 липня 2023 року уразив Кримський міст.

Сьогодні СБУ працює дронами SeaBaby. Це вже нові й більш досконалі покоління морських дронів. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Над нею працює команда фахових співробітників СБУ, інженерів, айтішників і військових моряків, — наголосив голова спецслужби Василь Малюк.

Нагадаємо, у 2023 році «морські малюки» вразили у Чорному морі 10 російських кораблів: ракетоносії «Самум» та «Павєл Державін», танкер «SIG», десантний корабель «Оленегорский горняк», великий військовий буксир «Ніколай Мур» та новітній розвідувально-гідрографічний корабель «Володимир Козицький».

Джерело: «Українська правда»