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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты обстреляли Харьковщину, погиб мужчина (ФОТО)https://racurs.ua/n190924-rashisty-obstrelyali-harkovschinu-pogib-mujchina-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 1.10 з артилерії обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий Куп’янського району Харківської області. Ворожий снаряд влучив у дах пʼятиповерхового житлового будинку.
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Згодом, приблизно о 9.00, росіяни знову вдарили по селищу — за попередніми відомостями, з РСЗВ «Ураган». Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Також вранці рашисти завдали авіаудару по селу Кучерівка Купʼянського району — пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередньою інформацією, авіаудар був завданий ФАБ-250.
Крім того, сьогодні ворог обстріляв селище Дворічна Купʼянського району, загинув мирний житель.
У поліції Харківщини зазначають, що особу загиблого та обставини події наразі встановлюють. Зазначається, що на його тілі виявлені осколкові поранення.
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