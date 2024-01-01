Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n190924-rashysty-obstrilyaly-harkivschynu-zagynuv-cholovik-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 1.10 з артилерії обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий Куп’янського району Харківської області. Ворожий снаряд влучив у дах пʼятиповерхового житлового будинку.

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Згодом, приблизно о 9.00, росіяни знову вдарили по селищу — за попередніми відомостями, з РСЗВ «Ураган». Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Також вранці рашисти завдали авіаудару по селу Кучерівка Купʼянського району — пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередньою інформацією, авіаудар був завданий ФАБ-250.

Крім того, сьогодні ворог обстріляв селище Дворічна Купʼянського району, загинув мирний житель.

У поліції Харківщини зазначають, що особу загиблого та обставини події наразі встановлюють. Зазначається, що на його тілі виявлені осколкові поранення.