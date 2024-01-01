Обновленную «горячую линию» для военных и их семей запустило Минобороны

Заработала обновленная «горячая линия» Минобороны, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/n190928-obnovlennuu-goryachuu-liniu-dlya-voennyh-i-ih-semey-zapustilo-minoborony.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 1 січня, запрацювала лінія для військовослужбовців та членів їхніх сімей за коротким номером 1512.

.

Про це повідомляє «Урядовий портал».

Консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що серед спеціалістів, котрі відповідатимуть на дзвінки до «гарячої лінії», будуть, зокрема, психологи, котрі зможуть надати необхідну допомогу.

За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім «Київстар», у звʼязку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом, — вказано в повідомленні.

Також продовжує роботу номер гарячої лінії Міноборони 0−800−500−442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.