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Запрацювала оновлена «гаряча лінія» Міноборони, фото: «Еспресо»

Оновлену «гарячу лінію» для військових та їх родин запустило Міноборони

1 січ 2024, 17:58
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В Україні сьогодні, 1 січня, запрацювала лінія для військовослужбовців та членів їхніх сімей за коротким номером 1512.


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Про це повідомляє «Урядовий портал».

Консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що серед спеціалістів, котрі відповідатимуть на дзвінки до «гарячої лінії», будуть, зокрема, психологи, котрі зможуть надати необхідну допомогу.

За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім «Київстар», у звʼязку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом, — вказано в повідомленні.

Також продовжує роботу номер гарячої лінії Міноборони 0−800−500−442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

Джерело: Ракурс


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