В Днепровском районе Днепропетровщины сбили управляемую авиаракету

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Управляемую авиаракету сбили на Днепропетровщине, фото: «Слово и Дело»
В Днепровском районе Днепропетровщины сбили управляемую авиаракетуhttps://racurs.ua/n190931-v-dneprovskom-rayone-dnepropetrovschiny-sbili-upravlyaemuu-aviaraketu.htmlРакурс
В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування «Схід» було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Схід».
Нагадаємо, сьогодні вдень на Сумщині внаслідок влучання російського «шахеда» у будинок загинули двоє людей, ще одну людину було поранено.
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