В Днепровском районе Днепропетровщины сбили управляемую авиаракету

Управляемую авиаракету сбили на Днепропетровщине, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n190931-v-dneprovskom-rayone-dnepropetrovschiny-sbili-upravlyaemuu-aviaraketu.html

Ракурс

В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування «Схід» було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Схід».

Нагадаємо, сьогодні вдень на Сумщині внаслідок влучання російського «шахеда» у будинок загинули двоє людей, ще одну людину було поранено.